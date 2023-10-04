В Таджикистане открыли детский сад для детей российских военных

Учреждение открыли в районе города Нурека, где расположена российская часть Космических войск

ДУШАНБЕ, 4 октября. /ТАСС/. Детский сад для детей военнослужащих открыли на территории российской воинской части в районе города Нурека в Таджикистане в День космических войск, который отмечается 4 октября.

В районе Нурека расположена российская часть Космических войск. На базе находится оптико-электронный комплекс "Окно", который является одной из составляющих российской системы контроля космического пространства.

В качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал посол России в Таджикистане Семен Григорьев. "Мы знаем, что здесь много детей дошкольного возраста и открытие детского сада это настоящий подарок не только детям, но и главным образом их родителям, потому что теперь, уходя на службу и на работу, они могут быть спокойны за то, что их дети под квалифицированным присмотром", - сказал он на церемонии открытия.

Дипломат отметил, что в учреждении будут работать педагоги, психологи, врачи и медсестры. "Часть из них будет привлечена из города Нурека, что решает большую и важную социальную задачу для наших таджикских друзей", - сказал Григорьев. Дошкольное учреждение построено по современным стандартам и способно принять 100 воспитанников, в нем также имеется собственный комбинат питания, система отопления и кондиционирования. Посол также поздравил военнослужащих с Днем космических войск России.

После открытия в части состоялся праздничный концерт, в начале которого атташе по вопросам обороны посольства контр-адмирал Вячеслав Хлестов также поздравил собравшихся с праздником. "Сегодня вы решаете сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей Родины на самых дальних рубежах, дальше вас по расстоянию никого нет - все видите и слышите. В современных условиях <...> ваша работа как никогда востребована, мониторинг космического пространства - это то требование времени, которое позволяет избежать конфликтов, необузданного военного освоения космоса, поэтому отдаю дань уважения и тем, кто сегодня на боевых постах, и тем, кто сегодня в этом зале", - сказал он.