Пушилин вручил награды отличившимся в боях военнослужащим

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил награды 22 отличившимся в боях военнослужащим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы региона.
"Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел церемонию награждения военнослужащих 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Лидер региона вручил военнослужащим 22 награды", - сообщили в администрации.
В числе наград - шесть званий Героя ДНР, семь орденов республики "За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях по защите республики". Девять военнослужащих награждены медалью "За освобождение Мариуполя".