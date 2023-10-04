4 октября, 15:53 Военная операция на Украине Пушилин вручил награды отличившимся в боях военнослужащим

В числе наград - шесть званий Героя ДНР, семь орденов республики "За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях по защите республики"