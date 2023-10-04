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Военная операция на Украине

Пушилин вручил награды отличившимся в боях военнослужащим

В числе наград - шесть званий Героя ДНР, семь орденов республики "За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях по защите республики"

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил награды 22 отличившимся в боях военнослужащим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы региона.

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"Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел церемонию награждения военнослужащих 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Лидер региона вручил военнослужащим 22 награды", - сообщили в администрации.

В числе наград - шесть званий Героя ДНР, семь орденов республики "За личное мужество, героизм, храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях по защите республики". Девять военнослужащих награждены медалью "За освобождение Мариуполя". 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
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