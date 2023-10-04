МО РФ: вооруженные формирования Карабаха сдали около 7 тыс. единиц стрелкового оружия

По состоянию на 4 октября они также сдали 84 единицы бронетехники и 104 орудия полевой артиллерии, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 4 октября сдали 84 единицы бронетехники, 104 орудия полевой артиллерии и около 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На 4 октября сдано: 84 единицы бронетехники, 121 единица автомобильной техники, 121 единица средств ПВО, 104 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.