Войска РФ получили прошедшие капремонт БТР-РД "Робот" и БМД-2

В ходе работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Волгоградский филиал предприятия "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставил в войска партию прошедших капитальный ремонт самоходных противотанковых комплексов БТР-РД "Робот" и боевых машин десанта БМД-2. Об этом журналистам сообщили в холдинге.

"Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в срок отгрузил в войска партию БМД-2 и БТР-РД после ремонта. В ходе проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. После проведения капремонта БМД и БТР-РД прошли все виды ходовых и огневых испытаний. Машины приняты представителями военной приемки", - сообщили там.

Самоходный противотанковый ракетный комплекс БТР-РД "Робот" создан на базе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д, предназначен для поражения в первую очередь танков. Машины этого типа вооружены двумя пусковыми установками противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот". Создан также модернизированный вариант БТР-РД, оборудованный ПТРК "Корнет".

БМД-2 - давно и хорошо зарекомендовавшая себя в ВДВ советская боевая машина десанта. В настоящее время оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и противотанковым вооружением.