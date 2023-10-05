Минобороны РФ сообщило о срыве попытки ротации ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский рассказал, что российские экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли пять ударов по пунктам временной дислокации подразделений украинских военных, складу горюче-смазочных материалов и пункту боепитания

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Группировка российских войск "Запад" огнем артиллерии сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Берестовое на купянском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на передовых позициях в районе Берестового. Огнем артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана", - сказал Зыбинский.

По его словам, на купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли пять авиаударов по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, складу горюче-смазочных материалов и пункту боепитания в районе Купянска.

Зыбинский также сообщил, что в направлении Макеевки тяжелой огнеметной системой нанесено два удара по району сосредоточения 66-й механизированной бригады ВСУ.

По данным начальника пресс-центра, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет в районах Лозовой и Двуречного. Общие потери противника составили более двух взводов, два танка и шесть беспилотных летательных аппаратов.