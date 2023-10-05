5 октября, 02:24
Военная операция на Украине

Расчеты РЗСО "Град" применили "огневое прочесывание" ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным Минобороны России, вместе с подразделением беспилотных летательных аппаратов, производившим корректировку ведения огня, удалось уничтожить цель реактивными снарядами калибра 122 мм

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки "Центр" нанесли удар по опорному пункту и подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, применив метод "огневого прочесывания". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Военнослужащие расчетов РЗСО БМ-21 «Град» в ходе боевого дежурства получили задачу нанести огневое поражение по выявленной разведкой цели. Артиллеристы незамедлительно выдвинулись на огневую позицию, где произвели развертывание реактивной системы в боевое положение", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что во взаимодействии с подразделением беспилотных летательных аппаратов, производившим корректировку ведения огня, расчет уничтожил цель реактивными снарядами калибра 122 мм. Также для поражения скрывающейся живой силы противника артиллеристы применили метод "огневого прочесывания". После выполненной задачи расчет БМ-21 "Град" покинул позицию, выполнив противоогневой маневр.

РСЗО "Град"

"Град" - советская и российская РСЗО калибра 122 мм. Предназначена для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы - 40 км, количество направляющих - 40, время полного залпа - 20 секунд. Модернизированная версия системы, находящаяся на вооружении Вооруженных сил РФ, носит название "Торнадо-Г". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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