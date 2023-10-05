Миротворцы России в Карабахе ведут контроль движения автомобилей на дорогах

В Минобороны РФ отметили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворческого контингента не зафиксировали

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе контролируют движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российским миротворческим контингентом (РМК) продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки, а также контроль движения автомобильного транспорта на дорогах общего пользования", - сказали в ведомстве.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворческого контингента не зафиксировано, добавили в Минобороны.

"Ведем ежедневно, ежечасно наблюдение, досмотр машин. У нас были такие моменты, что ночью была здесь пробка большая, очень много было детей, женщин, были беременные женщины, <…> мы отправляли на те посты, где оказывают медицинскую помощь более квалифицированную. Ситуаций очень много было: обогревали, отдавали одеяло. <…> По максимуму старались обеспечить тем, что требовалось от нас", - рассказал военнослужащий РМК.

Как напомнили в военном ведомстве, поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом (Ханкенди), направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Накануне в МО РФ сообщали, что вооруженные формирования Карабаха сдали 84 единицы бронетехники, 104 орудия полевой артиллерии и около 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 57,6 млн боеприпасов.