5 октября, 04:11

На Тихоокеанском флоте во Владивостоке повысили штормовую готовность из-за сильного ветра

В пунктах базирования кораблей и судов приняли дополнительные меры безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Штормовая готовность повышена в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба флота.

"В пунктах базирования кораблей и судов обеспечения ТОФ приняты дополнительные меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания", - говорится в сообщении.

Самолеты и вертолеты морской авиации используются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно уведомлены о повышении штормовой готовности. По данным гидрометеорологической службы флота, скорость ветра достигает 20 м/с, порывы до 25 м/с. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация