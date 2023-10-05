На Тихоокеанском флоте во Владивостоке повысили штормовую готовность из-за сильного ветра

В пунктах базирования кораблей и судов приняли дополнительные меры безопасности

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Штормовая готовность повышена в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба флота.

"В пунктах базирования кораблей и судов обеспечения ТОФ приняты дополнительные меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания", - говорится в сообщении.

Самолеты и вертолеты морской авиации используются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно уведомлены о повышении штормовой готовности. По данным гидрометеорологической службы флота, скорость ветра достигает 20 м/с, порывы до 25 м/с.