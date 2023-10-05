Шойгу проверил организацию боевой подготовки подразделений БАРС на полигонах ЮВО

По данным Минобороны, занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в СВО

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа. Начальник управления боевой подготовки Южного военного округа доложил Сергею Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции. Начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил Шойгу, что "в соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою".

Командир учебного центра по подготовке операторов БПЛА добровольческого отряда БАРС доложил Шойгу о том, что выпускники центра получили большой боевой опыт, и представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение. Главе военного ведомства продемонстрировали применение боевого дрона для поражения военной техники и объектов противника. В ходе огневой подготовки обучаемые выполнили стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, а также из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель".

Начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил министру обороны, что в ходе выполнения огневых стрельб по программе подготовки военнослужащие по контракту и добровольцы производят от 250 до 300 выстрелов гранат из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", а из автоматов и пулеметов более 500 выстрелов на каждого. Также военнослужащие отработали специальные навыки по управлению дронами, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня.

Шойгу также поблагодарил военнослужащих-женщин медицинской службы ВС РФ за работу по обучению бойцов навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.