МО РФ сообщило об уничтожении самоходной установки ВСУ Paladin на артемовском направлении

Как отметили в ведомстве, удар нанесли артиллеристы Южной группировки войск

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск в ходе специальной военной операции уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109А6 Paladin Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы Южной группировки выявили огневую позицию артиллерии ВСУ у населенного пункта Звановки и точным ударом уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109А6 Paladin. После точного попадания у натовской самоходки сдетонировал боекомплект, что привело к полному ее уничтожению", - указывается в сообщении.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как после поражения установка взрывается.