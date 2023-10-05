5 октября, 06:45
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении самоходной установки ВСУ Paladin на артемовском направлении

© Минобороны России

Как отметили в ведомстве, удар нанесли артиллеристы Южной группировки войск

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск в ходе специальной военной операции уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109А6 Paladin Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Артиллеристы Южной группировки выявили огневую позицию артиллерии ВСУ у населенного пункта Звановки и точным ударом уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109А6 Paladin. После точного попадания у натовской самоходки сдетонировал боекомплект, что привело к полному ее уничтожению", - указывается в сообщении.

На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как после поражения установка взрывается. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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