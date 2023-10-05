Министр обороны обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск заслушал доклады командующих по текущей обстановке и планы дальнейших действий.

Как уточнили в Минобороны РФ, также Шойгу, подводя итог совещания, обратил внимание на вопросы организации и обеспечения боевой подготовки военнослужащих и добровольцев в подразделениях резерва.

"В целом идет плановая работа, активная по всем направлениям. Я сегодня посмотрел и проверил работу по боевой подготовке резервных полков на полигонах Южного военного округа. Там одновременно идет подготовка и контрактников, набранных в последний месяц, и добровольцев", - сказал министр.

Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки контрактников и добровольцев подразделений БАРС. Начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил Шойгу, что обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники и окопов, процесс доставки до средств эвакуации и отработку организации связи в соответствии с опытом военной спецоперации. Также военнослужащие отработали специальные навыки по управлению дронами, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня.

Командир учебного центра по подготовке операторов БПЛА отряда БАРС доложил министру о том, что выпускники центра получили большой боевой опыт, и представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение.

Шойгу также поблагодарил женщин - военнослужащих медицинской службы ВС РФ за работу по обучению бойцов навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами.