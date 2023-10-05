Шойгу: за последний месяц набрано 38 тыс. добровольцев для выполнения задач в зоне СВО

Министр обороны отметил работу субъектов РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В течение последнего месяца набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации, люди отличаются высокой мотивацией и готовы к выполнению боевых задач. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск.

"Добровольцы. За это время [в последний месяц] у нас набрано 38 тыс. добровольцев. Люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз", - сказал Шойгу.

Министр обороны также отметил работу субъектов РФ. "Субъекты, в которых эта работа ведется фактически на всех уровнях, включая, естественно, руководство этих субъектов. Не могу не сказать о Республике Якутия, где глава республики Айсен Николаев лично занимается этим. И отряд из Якутии, отряд добровольцев, я имею в виду, уже обрел свою боевую славу. Руководитель отряда Александр Гаврильевич Колесов получил звание Героя за те боевые действия, в которых он принимал участие и которыми он руководил", - подчеркнул Шойгу.