5 октября, 07:35
Военная операция на Украине

Шойгу: боевой опыт имеют 100% офицеров-инструкторов, ведущих доподготовку военных в СВО

© Минобороны России/ ТАСС

По словам министра обороны, "это максимально эффективное применение тех, кто действительно имеет богатый боевой опыт"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск.

"Хотел бы отметить наших инструкторов-офицеров, которые ведут доподготовку. Все 100%, кто занимается боевой подготовкой на всех направлениях, имеют боевой опыт. Есть, в том числе, и те, кто в результате боевых действий получил ранения, но, тем не менее, вернулся на боевую службу. И это максимально эффективное применение тех, кто действительно имеет богатый боевой опыт", - привели его слова в Минобороны РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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