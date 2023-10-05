Шойгу заявил, что сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

О формировании резервов ВС РФ в составе отдельной армии министр обороны сообщал в июне

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Девять резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы, сформированы в составе Вооруженных сил (ВС) РФ для группировок российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", - привели его слова в Минобороны РФ.

О формировании резервов ВС РФ в составе отдельной армии Шойгу сообщал в июне. К тому моменту, по его словам, для их формирования уже было поставлено 3 786 единиц техники.