Шойгу рассказал о большом количестве женщин-добровольцев в зоне СВО

По словам главы Минобороны, они выполняют задачи не хуже мужчин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Множество женщин отправляются добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) и выполняют задачи не хуже мужчин. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующими группировками в штабе Объединенной группировки российских войск.

"Я откровенно скажу, для меня была большая неожиданность, что у нас большое количество женщин идут добровольцами и выполняют задачи не хуже мужчин", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что в ходе своей поездки на полигон, где проходят подготовку военнослужащие, встретил множество девушек из разных регионов РФ. По словам министра обороны, они уже прошли подготовку, имеют боевой опыт. Также глава военного ведомства отметил, что девушки, которые служат врачами и медработниками, задали ему вопрос о том, что их долго не отправляют в полевые части.

"Я, естественно, спросил у тех, кто занимается подготовкой на этих полигонах, почему они не отправляют. А не отправляют потому, что они уже учат тех, кто должен идти. И тех, кто не имеет опыта оказания первой медицинской помощи в ранениях и самопомощи", - добавил он.