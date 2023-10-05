Шойгу отметил синергию субъектов РФ в работе с добровольцами и помощи новым регионам

Министр обороны выразил благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил работу Якутии и Бурятии в формировании добровольческих отрядов, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине. Все субъекты РФ объединились в этой работе, а также в оказании помощи семьям участников СВО и новым регионам, сообщил глава военного ведомства.

"Нельзя не отметить наши субъекты. Субъекты, в которых эта работа ведется фактически на всех уровнях, включая, естественно, руководство этих субъектов. Не могу не сказать о Республике Якутия, где глава республики Айсен Николаев лично занимается этим. И отряд из Якутии, отряд добровольцев, я имею в виду, уже обрел свою боевую славу. Руководитель отряда Александр Гаврильевич Колесов получил звание Героя за те боевые действия, в которых он принимал участие и которыми он руководил", - сказал Шойгу по итогам совещания с командующими группировками в штабе Объединенной группировки российских войск.

Он также выразил благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову. "Там [в Бурятии] не только формируют добровольческие отряды, но и очень внимательно относятся к семьям и к нашим бойцам, которые возвращаются домой. Кто-то после ранения на восстановление, кто-то в отпуск. Но здесь очень и очень достойно встречают наших ребят. Ну и, конечно, следят за их боевым путем, как они воюют, где они воюют, интересуются этим постоянно. Конечно, нельзя обойти и семьи наших ребят, которые ждут их и передают всяческие пожелания. И, конечно, нам, с нашей стороны, надо поддерживать и жен, и родителей наших ребят, которые достойно воюют" - добавил Шойгу.

Министр обороны также отметил регионы, которые принимают социальный пакет для семей военнослужащих и уравнивают добровольцев с кадровыми военными по статусу. "Можно про всех говорить, про субъекты. Кто-то отдельно готовит и принимает социальный пакет для семей для наших военнослужащих, отдельно приравнивает добровольцев к этому, потому что их сложно сегодня уже отличить. Это и приморский губернатор Олег Кожемяко, и тульский губернатор Алексей Дюмин. Конечно, нельзя не отметить краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева. Идет серьезное, большое объединение всех наших субъектов не только в деле оказания большого объема гуманитарной помощи, но и в деле восстановления и возрождения республик, вошедших в состав РФ, - констатировал глава Минобороны России.