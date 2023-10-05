Силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ уточнили, что аппарат был самолетного типа

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России, средства ПВО РФ уничтожили беспилотник (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью.

Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"5 октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.