5 октября, 08:54
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

В Минобороны РФ уточнили, что аппарат был самолетного типа

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России, средства ПВО РФ уничтожили беспилотник (БПЛА) самолетного типа над Белгородской областью.

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Об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

"5 октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - отметили в ведомстве.  

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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