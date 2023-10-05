Пленный рассказал, что ВСУ не готовят и не поддерживают форсирующих Днепр

По словам Ильи Прыткова, некоторые подразделения ВСУ на правом берегу Днепра недоукомплектованы, пополнения и ротации не было с 2022 года

ГЕНИЧЕСК, 5 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытках переправиться через Днепр на левобережье Херсонской области не имеют поддержки артиллерии, а солдат не готовят к преодолению водных преград, следует из видеозаписи допроса пленного стрелка украинской 126-й бригады теробороны Ильи Прыткова, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Он рассказал, что в 2022 году был принудительно мобилизован, когда шел на работу, а затем вывезен в Одесскую область на полигон. "Раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. [На линии боевого соприкосновения] у нас выбора не было, был прямой приказ, мы вынуждены были идти на острова [на Днепре], хотя мы понимали, что мы - мясо, по сути. <…> Артиллерийской поддержки не было, а если и была, то самая минимальная и, по сути, не имела никакого значения", - рассказал Прытков.

По его словам, некоторые подразделения ВСУ на правом берегу Днепра недоукомплектованы, пополнения и ротации не было с 2022 года. "Ни один человек не пришел к нам [в пополнение]. Были переводом пара человек из других рот. А конкретно чтобы с улицы пополняли - людей нет. В Змеевке, где наше подразделение <...>, мы находимся с 29 декабря прошлого года по сей день. Ротации не было, доукомплектования новыми людьми не было. Как таковой артиллерийской поддержки у нас не было, если и была, то самая минимальная", - сказал он.

Прытков уточнил, что по штатному расписанию в его взводе должны были служить 25-26 солдат, однако осталось 14 человек. "Это еще самый большой взвод, в других взводах меньше", - добавил он.

Задержанный призвал своих сослуживцев по возможности переводиться в тыл: "у нас не та подготовка, чтобы вести непосредственно боевые действия, да и поддержки нет тоже".