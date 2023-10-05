МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял более 80 военных

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении более 80 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Никольское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также самоходная пушка "Пион", - отметили в ведомстве.