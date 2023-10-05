Летчики Балтфлота провели полеты и учебные воздушные бои в экстремальных метеоусловиях

Полеты выполнялись над территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря как в светлое, так и в темное время суток

КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Летчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтфлота провели учения с выполнением полетов и проведением учебных воздушных боев при экстремальных метеоусловиях. В маневрах было задействовано порядка 10 самолетов, сообщила пресс-служба флота.

"В сложных погодных условиях, при сильном ветре, обильных осадках и низкой облачности пилоты истребителей Су-27 и техперсонал военного аэродрома в Калининградской области отработали ускоренную подготовку самолетов к вылету, а затем провели учебные воздушные бои с электронными пусками управляемых ракет по воздушным целям", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что на учения было привлечено до десяти самолетов Су-27 морской авиации флота.

Полеты выполнялись над территорией Калининградской области и акваторией Балтийского моря как в светлое, так и в темное время суток.

"Экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области. С начала учебного года пилоты морской авиации совершили несколько десятков вылетов для сопровождения и идентификации различных воздушных судов иностранных государств в зоне ответственности флота", - отметили во флотской пресс-службе.

Су-27 - (по классификации НАТО - Flanker, "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также самолет применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.