5 октября, 12:16
Военная операция на Украине

Аксенов сообщил о значительном усилении системы ПВО на территории Крыма

Глава региона также отметил, что периодические попытки атак со стороны Украины не могли не отразиться на притоке туристов, которые опасаются ехать на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму усилена и готова противостоять массовым атакам со стороны Украины. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

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"Могу сказать, что и силы ПВО значительно усилены на территории Республики Крым в достаточном количестве для того, чтобы противостоять массовым налетам", - сказал Аксенов.

По его словам, периодические попытки атак со стороны Украины не могли не отразиться на притоке в Крым туристов, которые опасаются ехать на полуостров. При этом в настоящее время защита Крыма выстроена достаточно эффективно.

"Мы четко понимаем и знаем, где, когда примерно, по каким целям могут быть нанесены удары, каким способом и так далее. Соответственно из этого строим эффективную защиту", - пояснил он.

Крым и Севастополь регулярно подвергаются попыткам атак ВСУ с воздуха. В частности, по информации Минобороны России вечером 3 октября российские дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма. 

Теги:
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
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