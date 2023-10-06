Бесконечная история: могут ли ракеты ATACMS изменить ситуацию на Украине

Мировые СМИ в сентябре пестрили сообщениями о том, что Соединенные Штаты согласились предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, и тут же публиковали опровергающие заявления. Об очередном столь обсуждаемом "чудо-оружии" для Киева, его особенностях, а также перспективах влияния на ход специальной военной операции — в материале ТАСС

Непередаваемая ракета

Соединенные Штаты неоднократно заявляли о невозможности передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) оперативно-тактических ракет ATACMS. В июле 2022 года, вскоре после анонсирования поставок Киеву реактивных систем залпового огня M142 HIMARS ("Хаймарс"), помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: "Есть определенные вещи, которые, по словам президента США [Джо Байдена], он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS".

Модель пусковой установки HIMARS с перспективными ракетами Precision Strike Missile (PrSM) — заменой ATACMS © Виктор Бодров/ ТАСС

По мнению газеты La Repubblica, Вашингтон был озабочен тем, что Киев предпринимает несогласованные действия, в частности проводит покушения на российских политиков и совершает террористические акты на Крымском мосту.

Однако к концу 2022 года позиция США начала меняться. Британская The Times сообщала о "молчаливом одобрении" Пентагоном более решительных и агрессивных попыток ВСУ осуществлять удары по российской территории, используя беспилотные летательные аппараты (БЛА), включая начиненные взрывчаткой советские разведывательные Ту-141 — импровизированные крылатые ракеты. В феврале 2023 года стало известно о выделении Соединенными Штатами очередного пакета военной помощи Киеву, в который вошли боеприпасы GLSDB с дальностью порядка 150 км, однако США продолжали отказывать Украине в ATACMS, ссылаясь на скромные запасы в собственных арсеналах. Тем временем весной текущего года Великобритания предоставила ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow в варианте с дальностью применения около 250 км.

Очередной всплеск разговоров о возможной передаче Украине ATACMS начался в сентябре, когда телекомпания ABC сообщила о рассмотрении вопроса включения ракет в новый пакет американской военной помощи Киеву. "Они будут направлены", — процитировал канал слова неназванного чиновника США. Агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что администрация президента США близка к отправке на Украину ATACMS с кассетной боевой частью. Однако 21 сентября Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден принял решение пока отказать Киеву в данных дальнобойных ракетах.

HIMARS на максималках

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin ("Локхид Мартин"). Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность — поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Это примерно втрое превышает возможности реактивных систем залпового огня (РСЗО) и вдвое — советских ОТРК "Точка-У", применявшихся Украиной до недавнего времени. Боевая часть ATACMS весит 226 кг. По словам производителя, ракета ATACMS "очень успешно" использовалась в ходе вторжения США в Ирак (операция "Буря в пустыне"). Боеприпас "упакован" в транспортно-пусковой контейнер (ТПК), может применяться с гусеничной пусковой установки реактивной системы залпового огня M270 MLRS и колесной РСЗО M142 HIMARS. Первая машина может нести две такие ракеты, вторая — одну.

РСЗО M142 HIMARS © EPA-EFE/ Bo Amstrup

MLRS и HIMARS были переданы Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами и Великобританией в 2022 году. Помимо этого, Киев получил от Германии РСЗО MARS II — немецкий вариант MLRS. Минобороны РФ неоднократно сообщало об уничтожении данных машин.

Основным боеприпасом данных реактивных систем является управляемая ракета GMLRS. Она имеет калибр 227 мм, боевую часть различного типа (включая кассетную) массой около 90 кг, способна поражать цели с заданными координатами на расстоянии свыше 70 км. По данным из открытых источников, стоимость одной ракеты составляет порядка $168 тыс. Боеприпасы поставляются в заводских транспортно-пусковых контейнерах по шесть в едином блоке, размещаемом на пусковой установке. Этот блок и может быть заменен на ТПК с одной ракетой ATACMS.

"По боевым характеристикам это в чем-то аналог нашей "Точки-У", — рассказал в беседе с ТАСС военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, отметив, что ATACMS имеет несколько модификаций. — Одна из модификаций имеет дальность 300 км, старая модификация с кассетной боевой частью имеет дальность 140 км. Более современная ракета с <...> суббоеприпасами с возможностью индивидуального наведения на цель имеет дальность 240 км".

"Стреляет обычно один из четырех" Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и NLAW, которые Киев начал получать еще до начала СВО, преподносились как эффективное средство противодействия танковым подразделениям. "При правильном применении — а Javelin очень прост в использовании — это может означать уничтожение десятков единиц бронетехники <...>, привести к целому ряду унизительных и деморализующих поражений российских войск", — рассуждал журнал Popular Mechanics. "Одним из лучших, наиболее эффективных видов оружия в нашем арсенале являются ракеты Javelin", — сообщил президент США Джо Байден в ходе встречи с сотрудниками завода Lockheed Martin, выпускающего эти ракеты. На Украине в честь американского боеприпаса называли детей и рисовали муралы на стенах домов. На практике же военнослужащие ВСУ оказались недостаточно обученными для использования этих "очень простых" ПТРК, самостоятельно переводили инструкции к ним, а к комплексам не хватало аккумуляторов и систем охлаждения. "Были осечки, стреляет обычно один из четырех, и то бывали неразрывы, или вообще [снаряды] в 50 м взрывались, не долетая до цели", — приводило Минобороны РФ мнение украинского военнопленного о применении NLAW и Javelin. В результате оружие быстро исчезло из медийной повестки. Показать ещё

В отличие от западных дозвуковых крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, которые уже имеются у ВСУ, ATACMS разгоняется до пяти скоростей звука и поднимается высоко в стратосферу, что затрудняет ее перехват. Крылатые ракеты, подаренные Киеву, запускаются с самолетов, которые более уязвимы, чем наземные пусковые установки, и которых у ВСУ все меньше.

Центр стратегических и международных исследований США (CSIS) оценивает каждый боеприпас более чем в $1 млн.

"Эти ракеты, по большому счету, по срокам хранения подходят под списание. <...> Передача Украине приведет к тому, что, во-первых, бесплатно произойдет утилизация, а с другой стороны, на место старых ракет можно уже закупать новые ракеты, пополняя арсенал более современным оружием", — заметил Кнутов, выразив мнение, что американская сторона не скрывает, что Украина для них — "полигон для проверки нового оружия и уничтожения старого".

Как бороться с ATACMS

Офицер запаса ракетных войск и артиллерии, ветеран боевых действий Алексей Саканцев в беседе с ТАСС пояснил, что в отличие от российского ОТРК "Искандер-М" с квазибаллистической ракетой, широко применяющегося в специальной военной операции (СВО), ATACMS не предназначен для прорыва систем противоракетной обороны. "Искандер" имеет серьезное преимущество, в частности, он может маневрировать, у него выше скорость, то есть он гораздо менее уязвим для средств ПВО (противовоздушной обороны — прим. ТАСС). Он летит дальше, <...> его задача — уничтожение объектов ПВО. ATACMS для этого не создан — ракета не маневрирует, помехи не ставит, ложные цели не отстреливает, как это делает "Искандер", — рассказал эксперт, при этом выразив мнение, что российский ракетный комплекс значительно дороже.

"Одна из самых простых целей" Другой пример разрекламированного оружия — турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar TB2 ("Байрактар-ТБ2"). Беспилотники практически перестали появляться в списках уничтоженных целей, представляемых российским военным ведомством, в первые месяцы проведения спецоперации на Украине. "Нас пугали: "Байрактар", "Байрактар". Оказалось, одна из самых простых целей наших. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель", — приводило Минобороны РФ слова военнослужащего расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор", сбившего турецкий БЛА уже на вторые сутки проведения СВО. Один из сбитых Bayraktar демонстрировался на выставке трофеев в рамках форума "Армия-2022". По мнению американского военного эксперта Сэмюэла Бендетта, за год боевых действий Киев лишился практически всех беспилотников этого типа, а оставшиеся используются для разведки. Показать ещё

Заявленную успешность применения американских ракет в Ираке Кнутов объяснил низкой эффективностью устаревших систем ПВО советского производства. "В ПВО современной российской армии в основном современные цифровые зенитные ракетные комплексы, имеющие высокие боевые характеристики, превосходящие в разы советские разработки", — сообщил он. Среди средств перехвата ATACMS Кнутов назвал зенитные ракетные комплексы С-400, С-300ПМ2, С-300В4, С-350 "Витязь", "Бук-М2", "Бук-М3". "Да и "Панцири" неплохо работали по [украинским] ракетам "Точка", — добавил он. Однако эксперт высказал предположение, что прикрыть все участки фронта средствами ПВО крайне сложно из-за его большой длины, составляющей порядка 1 тыс. км.

ЗРК "Бук-М2" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Саканцев выразил мнение, что наиболее эффективным и экономически выгодным способом борьбы с ATACMS является уничтожение их носителей на маршрутах следования или в пунктах дислокации, заряжания и обслуживания, а также нанесение ударов по полевым штабам ВСУ, отвечающим за применение американских ракет.

В ожидании чуда

Поставки ATACMS Украине в целом не изменят ход боевых действий, как не изменило появление на полях сражений предыдущих разрекламированных образцов западных вооружений — противотанковых комплексов, беспилотников, танков и крылатых ракет. Об этом говорят военные эксперты, политики, а также сами украинские чиновники.

Газета Politico цитирует слова представителей администрации президента США Джо Байдена о том, что ATACMS не является "волшебной пулей" и не станет "оружием, меняющим правила игры". По мнению журналистов, боевые действия длятся уже полтора года, при этом основным вооружением является артиллерия, а продвижение ВСУ в контрнаступлении "измеряется футами, а не милями", что вызвано российскими минными полями.

"Даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве [ракет], которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет", — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада".

"По мере затягивания российско-украинского конфликта западной общественности внушается, что та или иная чудесная система вооружений переломит ход боевых действий. Это и Javelin, и HIMARS, и [танк] Leopard, и Storm Shadow, и [боевая машина пехоты] Bradley, и [истребитель] F-16, а теперь еще и боеприпасы с обедненным ураном, но ни один из этих видов вооружений не смог кардинально изменить ход конфликта, — писала китайская газета Global Times. — Дело не в том, у кого самые блестящие игрушки, а в том, у кого больше войск, танков и артиллерии, кто может их быстро развернуть. В этом отношении Россия явно превосходит Украину".

Виктор Бодров