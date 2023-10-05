5 октября, 15:09,
обновлено 5 октября, 15:21

Путин: проведено последнее успешное испытание ракеты глобальной дальности "Буревестник"

По словам президента, Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание "Буревестника", крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой", - отметил глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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