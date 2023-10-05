5 октября, 15:09,
обновлено 5 октября, 15:34

Путин: "Сармат" вскоре будет массово производиться и встанет на боевое дежурство

Владимир Смирнов/ ТАСС
© Владимир Смирнов/ ТАСС

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия в ближайшее время перейдет к массовому производству и постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.

"Мы фактически закончили работу над "Сарматом", над сверхтяжелой ракетой. Вопрос в том, что нам нужно просто уже чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их (комплексов - прим. ТАСС) массовому производству и постановке на боевое дежурство. И мы сделаем это в ближайшее время", - отметил глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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