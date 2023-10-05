5 октября, 16:14,
обновлено 5 октября, 16:23

МО РФ заявило о свертывании постов миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. <...> Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, отмечается в бюллетене. 

© Информационное агентство ТАСС
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