МО РФ заявило о свертывании постов миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. <...> Завершено свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах", - говорится в информационном бюллетене МО РФ.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано, отмечается в бюллетене.