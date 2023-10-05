МО РФ: вооруженные формирования Карабаха сдали около 58,5 млн боеприпасов

Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами, добавили в ведомстве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха по состоянию на 5 октября сдали более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, 84 единицы бронетехники, 1 БПЛА, а также около 58,5 млн боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий под контролем российских миротворцев продолжен подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха. На 5 октября сдано: 84 единицы бронетехники, 121 единица автомобильной техники, 121 единица средств ПВО, 105 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БПЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.