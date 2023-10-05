Путин: РФ по некоторым направлениям в разы увеличила выпуск военной продукции для СВО

Президент указал, что противники России, которые довели до стадии "горячего противостояния", ввели против Москвы санкции, но добились обратного эффекта

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия видит, чего ей не хватает в ходе боевых действий, страна в разы нарастила производство военной продукции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы и дальше продолжим укреплять нашу обороноспособность. Мы видим и те вопросы, которые возникают, извините - прямо скажу, в ходе боевых действий. Мы видим, чего нам еще не хватает. Но мы наращиваем это производство. Причем по некоторым направлениям прямо в разы. Не на какие-то проценты, а в разы", - подчеркнул глава государства.

Президент указал, что противники России, которые довели до сегодняшней стадии "горячего противостояния", ввели против Москвы санкции, добились обратного эффекта. "У нас происходит совершенно очевидные изменения структуры российской экономики. В структуре ВВП мы прибавили от нефти и газа 3%, а от перерабатывающих отраслей, включая, конечно, оборонку, но не только - это электроника, оптика, машиностроение - 43%. Они ушли с нашего рынка, видимо, думали, что все рухнет. Ан нет, все только укрепляется", - отметил Путин.

"Да подросла немножко инфляция, да рубль колеблется. Мы видим эти проблемы. Но структура экономики меняется. Она становится на собственной базе более высокотехнологичной. И нам нужно сохранить этот тренд. И мы обязательно это сделаем", - заключил он.