Путин сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с ВС РФ

По словам президента, в этом потоке добровольцев выражаются поддержка и доверие народа

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Около 350 тыс. человек за год подписали контракты с Министерством обороны РФ, в этом потоке добровольцев выражаются поддержка и доверие народа. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"На сегодняшний день уже 335 тыс. людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с министерством обороны, и еще примерно 5 тыс., больше даже, так называемых добровольцев. Хотя они все добровольцы, <...> но просто это другая категория - контракты подписывают на более короткий срок. В целом это уже где-то около 350 тыс. [человек], а в этом - и проявление доверия людей к политике российского государства", - сказал Путин.

По его словам, подавляющее большинство граждан видят, что власти не занимаются "какими-то сиюминутными вопросами", и хотя они могут делать "не все так, как бы хотелось", но "все направлено на укрепление российской государственности". "Она многокомпонентная, но тренд, совершенно очевидно, очень позитивный, правильный. Наша задача - эти тенденции удержать, и мы сделаем это", - добавил президент.