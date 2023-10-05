Поучения Зеленского, обещания и отказы Запада. Ситуация вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества, связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с "политическим штормом" в США. Он призвал европейцев быть сильными в такой ситуации и напомнил об имеющемся у европейских стран потенциале.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Берлин продолжит поддерживать Киев, а президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении и две атаки на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На всех направлениях противник убитыми и ранеными потерял до 620 человек.

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Кировоградской области, перехватили управляемую авиабомбу JDAM и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.

Зеленский поучает Европу

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с "политическим штормом" в США. При этом украинский лидер подчеркнул, что, несмотря ни на какие "политические торнадо" у партнеров, "Европа должна быть сильной", так как обладает собственный потенциал.

Зеленский выразил уверенность, что политики и общество США выстоят в этом "шторме". "Мы в Европе должны быть готовы. США помогали нам, помогали Европе выстоять, и теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм", - сказал он. Украинский президент назвал странными голоса в политических кругах США о снижении поддержки Киеву.

Как сообщила ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей американской администрации, без финансовой поддержки США Украина начнет испытывать серьезные проблемы на поле боя уже через несколько недель. По сведениям телеканала, учитывая, что выборы нового спикера Палаты представителей Конгресса США после смещения с этого поста на это неделе Кевина Маккарти состоятся лишь на следующей неделе, "шансы на новый пакет весьма небольшие".

Обещания и отказы

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, президент США Джо Байден пообещал ему, что Вашингтон "поддержит Украину в долгосрочном режиме". "Мы будем в этом [направлении действовать] вместе. Вы знаете, что ЕС уже передал Украине €82 млрд, и мы активно работаем, чтобы утвердить новый пакет в €50 млрд гражданской помощи и €20 млрд для поставок оружия через Европейский фонд мира (обе суммы на четыре года - с 2024 по 2027 годы - прим. ТАСС)", - сказал Мишель.

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, поэтому Брюссель ждет, что Вашингтон пересмотрит это решение и возобновит поддержку Киева.

Поддержку Киеву со стороны Берлина пообещал в ходе телефонной беседы с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым министр обороны ФРГ Борис Писториус. Как сообщили в пресс-службе германского ведомства, разговор состоялся на следующий день после того, как в СМИ появились сообщения, что Германия "в обозримом будущем" не будет поставлять ракеты Taurus киевским властям.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи из-за победы на парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" экс-премьера страны Роберта Фицо, обещавшего отказаться от поддержки Украины. С инициативой выделения очередного пакета помощи Киеву выступило Минобороны республики, однако глава государства не одобрила эту идею, так как считает необходимым уважать результаты голосования. Чапутова полагает, что игнорирование позиций победившей на выборах партии "создало бы неудачный прецедент на будущее".

Зерно на паузе

Украина приостановила рассмотрение жалоб во Всемирной торговой организации против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших ввоз украинского зерна, и работает над комплексным решением зернового спора, сообщил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, выразив надежду, что "эта проблема будет устранена в ближайшие недели и месяцы". В этом вопросе Украина все еще находится на этапе консультаций. По словам Качки, украинская сторона хочет найти "конструктивное решение в рамках всего Евросоюза".

Гонения на церковь

Депутаты Верховной рады собрали необходимое количество подписей для вынесения на обсуждение парламента запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщила депутат Рады Юлия Клименко. По ее данным, собрано 226 голосов, что позволяет просить спикера парламента Руслана Стефанчука вынести решение о запрете УПЦ на голосование в Раде.

Российская делегация на проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека, обращаясь к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и возглавляемому им управлению, призвала дать адекватную публичную оценку гонениям киевских властей на каноническую Украинскую православную церковь, кульминацией которых стал захват украинскими силовиками Киево-Печерской лавры.