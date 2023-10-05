5 октября, 19:01

МО РФ: боевики в Сирии готовят провокацию с применением отравляющих веществ

Террористы планируют инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков в Идлибской зоне деэскалации, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Главари террористов в южной части Идлибской зоны деэскалации конфликта в Сирии ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск ВС РФ. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, главари террористических группировок, действующих в южной части Идлибской зоны деэскалации, ведут подготовку провокации с применением отравляющих веществ, направленной на дискредитацию группировки войск (сил) ВС РФ в САР", - сказал Кулить.

По его словам, представители псевдогуманитарной организации "Белые каски" (финансируемая Лондоном неправительственная организация - прим. ТАСС), действующие в координации с террористами группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), доставили шесть емкостей с хлором в район населенного пункта Эриха. "Террористы планируют инсценировать последствия применения отравляющих веществ после нанесения ВКС России авиаударов по позициям боевиков в Идлибской зоне деэскалации", - отметил Кулить. 

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