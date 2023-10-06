Минобороны РФ заявило о поражении бригады спецназа "Азов" на краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что потери ВСУ составили более 40 военнослужащих

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" нанесли удар по штурмовикам Вооруженных сил Украины и спецназу "Азова" (группировка признана террористической организацией, запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов", - сказал он.

По словам Савчука, потери противника на этом направлении составили более 40 военнослужащих.

Он добавил, что бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки (ДНР).

"Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе Серебрянки", - сказал он.

Также, по словам Савчука, средствами противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в районе населенного пункта Кременная Луганской Народной Республики.