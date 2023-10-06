6 октября, 02:21
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы России организовали выпечку хлеба для жителей Карабаха

© Минобороны России

В Минобороны РФ отметили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев за прошедшие сутки не зафиксировали

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент организовал выпечку хлеба и его адресную доставку для жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Подразделениями материально-технического обеспечения российского миротворческого контингента организована выпечка хлеба, а также его адресная доставка местным жителям Карабаха", - сказали в ведомстве.

Российский миротворческий контингент поддерживает непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, напомнили в Минобороны. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев за прошедшие сутки не зафиксировано.

Ранее в Минобороны России сообщили, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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