Миротворцы России организовали выпечку хлеба для жителей Карабаха

В Минобороны РФ отметили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев за прошедшие сутки не зафиксировали

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент организовал выпечку хлеба и его адресную доставку для жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Подразделениями материально-технического обеспечения российского миротворческого контингента организована выпечка хлеба, а также его адресная доставка местным жителям Карабаха", - сказали в ведомстве.

Российский миротворческий контингент поддерживает непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, напомнили в Минобороны. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев за прошедшие сутки не зафиксировано.

Ранее в Минобороны России сообщили, что миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Нагорном Карабахе вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах.