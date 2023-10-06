6 октября, 02:30

Контрактники ВС РФ прошли боевую и медподготовку на полигоне ЗВО в Воронежской области

© Минобороны России/ ТАСС

В Минобороны России отметили, что при проведении занятий особое внимание уделяют совершенствованию навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатометов, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Военнослужащие по контракту ВС РФ прошли боевую и медицинскую подготовку на полигоне Западного военного округа (ЗВО) в Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи с различными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки. При проведении занятий особое внимание уделяется совершенствованию навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатометов, снайперских винтовок, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового вооружения по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника", - говорится в сообщении.

С контрактниками в ходе тренировок проводятся занятия по эвакуации условно раненных с поля боя. "Основные вопросы подготовки каждого военнослужащего - отработка задач по оказанию самопомощи, способы эвакуации в серую зону, где ему оказывается доврачебная медицинская помощь из первого эшелона медицинского носимого снаряжения", - отметили в военном ведомстве.

Особое внимание уделяют психологической подготовке военнослужащих, правильной оценке степени ранения, применению средств для остановки кровотечения, наложению шин и давящих повязок для возможности дальнейшей транспортировки и эвакуации. 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
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