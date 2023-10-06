Шойгу на совещании рассмотрел вопрос ОКР по комплексу с БПЛА большой дальности

Министр обороны России проверил выполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вопрос выполнения опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) большой дальности был рассмотрен на совещании, которое провел министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава ведомства проверил выполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), осуществляющем серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Как уточнили в Минобороны России, по итогам работы генерал армии провел рабочее совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления.

"На совещании обсудили ход выполнения контрактов 2023 года и определили задачи на следующий год в части повышения боевых возможностей оперативно-тактической авиации. Помимо этого, рассмотрен вопрос выполнения опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности", - отметили в ведомстве.