Шойгу проверил выполнение ГОЗ на авиазаводе в Новосибирске, который выпускает Су-34

Директор авиазавода Александр Панасенко сообщил министру, "что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе имени В. П. Чкалова (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"), осуществляющем серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова". Глава российского военного ведомства проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34", - сказали в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что директор авиазавода Александр Панасенко доложил министру, "что в настоящее время предприятие способно не только выпускать серийную продукцию, но производить капитальный ремонт авиационной техники, которая выработала свой ресурс в ходе эксплуатации".

Как напомнили в МО РФ, в настоящее время в соответствии с ранее отданными указаниями министра в целях экономии средств на производство предприятие совмещает работы по ремонту с модернизацией боевых машин, теперь это проводится одновременно.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе российскими Воздушно-космическими силами в зоне спецоперации.