В Херсонской области сообщили об уничтожении станции радиоэлектронной разведки "Пластун"

В Минобороны РФ ранее впервые рассказали о потере ВСУ станции разведки "Пластун" на донецком направлении

ГЕНЕИЧЕСК, 6 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

В МО РФ 1 октября впервые сообщили о потере ВСУ станции разведки "Пластун" на донецком направлении.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены место временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Инженерное, две единицы автомобильной техники, а также экскаватор. Потери ВСУ в живой силе: 12 человек убиты, семь ранены. [Уничтожена] станция РЭР "Пластун-2000" в районе населенного пункта Белозерка, потери ВСУ в живой силе: четверо убиты", - сказал он.

Также была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом в островной зоне, на каховском направлении в районе населенного пункта Николаевка - 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Обрывка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.

В четверг в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 108 снарядов по населенным пунктам Алёшки, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги и Днепряны.