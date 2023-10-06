Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство

В пресс-службе концерна "Калашников" сообщили, что она успешно прошла квалификационные испытания

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) подтвердила качество и надежность на квалификационных испытаниях и по их итогам будет запущена в серийное производство. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства", - сообщили там.

Ранее главный конструктор концерна Сергей Уржумцев сообщал о планах поставки первой массовой партии СВЧ в войска до конца 2023 года.

Снайперская винтовка Чукавина - полуавтоматическая снайперская винтовка, в варианте под калибр 7,62х54 мм совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую предназначена заменить и надежность которой унаследовала. Как отмечал сам Чукавин в интервью ТАСС, новая винтовка превосходит предшественника по показателям кучности стрельбы на 25-30%.

Новая винтовка позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. СВЧ без магазина весит 4,8 кг, общая длина с разложенным прикладом и пламегасителем составляет 1 170 мм, длина ствола - 620 мм.