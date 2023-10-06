Шойгу осудил теракт в военном училище в Хомсе

Министр обороны выразил соболезнования вице-премьеру Сирии Али Махмуду Аббасу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу решительно осудил теракт в военном училище в сирийском Хомсе и выразил соболезнования вице-премьеру, министру обороны Сирии Али Махмуду Аббасу.

"Выражаю вам самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс Сирийской Арабской Республики, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы", - сказал Шойгу.

Как уточнили в Минобороны России, "глава российского военного ведомства решительно осудил данное проявление терроризма, среди жертв которого много женщин и детей".

"Разделяем боль и скорбь сирийского народа, тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого жестокого преступления, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - добавил Шойгу.