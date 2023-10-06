6 октября, 12:19,
обновлено 6 октября, 12:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух контратак ВСУ на запорожском направлении

© Минобороны России

Российские силы заняли более выгодные рубежи, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ с 29 сентября по 6 октября на запорожском направлении отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Вербового и Работина и заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На запорожском направлении активными действиями подразделений российских войск заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две контратаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - сообщили в МО РФ. 

Теги:
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