МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, противник за неделю потерял до 235 военнослужащих

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на херсонском направлении составили до 235 военнослужащих, также Вооруженными силами России уничтожено 5 складов с боеприпасами, пресечена деятельность 2 украинских диверсионно-разведывательных групп. Такие данные привели в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении противник предпринимал безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. В результате огневого поражения потери противника составили до 235 украинских военнослужащих, 6 орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, за этот период уничтожено пять складов с боеприпасами противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.