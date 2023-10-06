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6 октября, 12:36
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, противник потерял более 405 военнослужащих, 5 танков и других боевых бронированных машин

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на купянском направлении более 405 военнослужащих, 5 танков и других боевых бронированных машин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями отразили четыре контратаки подразделений ВСУ. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 14-й, 43-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка Харьковской области, Новоселовское и Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 29 сентября по 6 октября на этом направлении потери противника за указанный период составили свыше 405 военнослужащих, 5 танков и других боевых бронированных машин, 15 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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