6 октября, 12:37 Военная операция на Украине МО РФ сообщило о поражении в ДНР пусковой установки комплекса "Бук" ВСУ

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По данным ведомства, также поражены три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населенных пунктов Никаноровка в ДНР, Кринички и Новобогдановка в Николаевской области