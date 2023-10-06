МО РФ сообщило о поражении в ДНР пусковой установки комплекса "Бук" ВСУ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук" Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства РФ, также поражены три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населенных пунктов Никаноровка в ДНР, Кринички и Новобогдановка в Николаевской области.