6 октября, 12:37
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении в ДНР пусковой установки комплекса "Бук" ВСУ

© Минобороны России

По данным ведомства, также поражены три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населенных пунктов Никаноровка в ДНР, Кринички и Новобогдановка в Николаевской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук" Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Ударами ракетных войск, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук" в районе населенного пункта Бурлацкое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства РФ, также поражены три радиолокационных станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районах населенных пунктов Никаноровка в ДНР, Кринички и Новобогдановка в Николаевской области. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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