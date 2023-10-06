6 октября, 14:59,
обновлено 6 октября, 15:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Источник: МО РФ не обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Карабаха

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам собеседника агентства, речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности миротворцев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Информация о том, что делегация Минобороны РФ обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Карабаха не соответствует действительности.

Читайте также
История Карабаха

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности. Речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности миротворцев", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация