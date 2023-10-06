Источник: МО РФ не обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Карабаха

По словам собеседника агентства, речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности миротворцев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Информация о том, что делегация Минобороны РФ обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Карабаха не соответствует действительности.

Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Информация в ряде СМИ о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод российского миротворческого контингента из Карабаха, не соответствует действительности. Речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности миротворцев", - сказал собеседник агентства.