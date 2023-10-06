Оружие для Киева и рекордный дефицит бюджета. События вокруг Украины

Правительство Швеции одобрило новый пакет военной помощи Украине почти на $170 млн.

Украинский парламент проголосовал за увеличение расходов бюджета на 2023 год, в результате бюджетный дефицит достигнет рекордных $54,75 млрд.

Суд на Украине арестовал более $460 млн на счетах российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в ходе спецоперации за минувшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. В числе уничтоженных объектов - мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и "Фурия", склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет Storm Shadow и Scalp.

Наиболее интенсивные боевые действия велись на донецком направлении, где российские войска за неделю отразили 34 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). На краснолиманском направлении отражено 17 атак, на южнодонецком - 11 атак ВСУ. С учетом боевых действий на запорожском, купянском и херсонском направлениях противник потерял убитыми и ранеными около 3,9 тыс. военнослужащих.

Уничтожено около 60 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских вооружений, в том числе производства стран НАТО. Сбиты 4 украинских самолета, уничтожены средствами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 320 беспилотников.

Атаки на регионы РФ

Вертолет морской авиации Черноморского флота обнаружил и уничтожил безэкипажный катер ВСУ, следовавший в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России. По его данным, попытка террористической атаки была пресечена утром в пятницу.

Накануне вечером российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью пять украинских беспилотников самолетного типа, проинформировали в Минобороны.

Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородчины более 110 боеприпасов. Повреждения получили 25 домов, 3 торговых объекта, 2 автомобиля и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ ранены два мирных жителя, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Оружие для Киева

Правительство Швеции одобрило предоставление Украине нового пакета военной помощи на сумму около 1,7 млрд крон ($170 млн). По данным канцелярии шведского кабмина, в 14-й пакет войдут 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, а также запчасти, оборудование связи и боеприпасы для БМП Stridsfordon 90. С учетом мер прямой материальной поддержки общая стоимость пакета составит примерно 2,2 млрд крон (почти $200 млн). При этом в сообщении правительственной канцелярии указывается, что поставка Киеву истребителей JAS 39 Gripen может быть реализована лишь после принятия Швеции в НАТО.

Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении от Бундесвера дополнительного заказа на поставку "десятков тысяч снарядов L15" для ВСУ. Поставка запланирована на 2024 год.

ВСУ "на 100% зависят от помощи США", сказал полковник Генштаба ВСУ Геннадий Коваленко в интервью газете The Washington Post. По его словам, украинская армия нуждается в продолжении и, возможно, расширении поставок оружия от США.

Дела коррупционные

Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках дела о растрате госсредств в особо крупных размерах провело обыски в нескольких компаниях, занимающихся оборонными поставками. Поводом для обысков стал поданный Минобороны иск о взыскании с одной из компаний дебиторской задолженности и штрафных санкций за нарушение сроков поставки тепловизорных приборов для ВСУ более чем на девять месяцев при получении 80-100% предоплаты. Кроме того, установлена связь украинских поставщиков с подозреваемыми на Западе в отмывании средств зарубежными компаниями.

Госбюро расследований Украины отчиталось о принятии в производство 247 уголовных дел по преступлениям в бюджетной сфере, в рамках которых государству нанесен ущерб на 81,4 млн гривен (порядка $2,2 млн). Из этой суммы уже возмещено более 17 млн гривен ($475 тыс.), а судами арестовано имущество фигурантов уголовных дел на сумму более 19 млн гривен ($520 тыс.). В суд направлено 77 обвинительных актов в отношении 101 человека.

Высший антикоррупционный суд Украины увеличил залог и ужесточил правила пребывания на свободе для первого замминистра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого. Размер залога увеличен с 802 тыс. до почти 5 млн гривен (порядка $2,2 млн). Кроме того, Высоцкого, обвиняемого в хищении средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения нужд населения, обязали носить электронный браслет.

Тот же суд на месяц продлил меру пресечения бывшему предправления компании "Нафтогаз" Андрею Коболеву, которого обвиняют в растрате $10 млн.

Арест счетов

Украинский суд наложил арест на счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 17 млрд гривен (более $460 млн), сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Под арест попали счета 20 компаний и финансово-кредитных учреждений.

По данным издания "Экономическая правда", арест затронул 100% акций крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар". Число его абонентов на конец прошлого года составляло 24,8 млн человек.

В начале сентября СБУ предъявила Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции РФ. Кроме того, ему вменяют в вину распространение продовольствия, одежды и другой продукции для российских солдат. Также, по утверждению СБУ, страховые компании бизнесмена взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих на фронте.

Рекордный дефицит

Верховная рада Украины проголосовала за увеличение расходов бюджета на 2023 год еще на 322,6 млрд гривен ($8,83 млрд), в результате дефицит бюджета достигнет рекордных $54,75 млрд и в полтора раза превысит заложенный в бюджет год назад показатель $38 млрд.

Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, вопрос об увеличении расходов бюджета рассматривался в парламенте более 11 часов. "Установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн гривен ($93 млрд), а дефицит - больше 2 трлн гривен ($54,75 млрд)", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Больше всего увеличится финансирование Минобороны - дополнительно 211 млрд гривен ($5,78 млрд) и МВД - 79 млрд гривен ($2,16 млрд). СБУ получит 4,2 млрд гривен ($110 млн), Главное управление разведки - 2,5 млрд гривен ($68 млн), Служба внешней разведки - 500 млн гривен ($13,69 млн).

Министерство социальной политики дополнительно профинансируют на 16,5 млрд гривен ($450 млн), Минобразования - на 572 млн гривен ($15,66 млн), Минэнерго - на 350 млн гривен ($9,58 млн).