6 октября, 17:43
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Курской областью

Атака совершена киевским режимом, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"6 октября около 19 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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