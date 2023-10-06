Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник над Курской областью

Атака совершена киевским режимом, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Киевский режим вновь предпринял попытку атаковать объекты на территории РФ, российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"6 октября около 19 часов мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - отметили в ведомстве.