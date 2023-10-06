Военный ансамбль "Курсантское братство" стал обладателем гран-при фестиваля "Катюша"

В этом году фестиваль посвящен военнослужащим-участникам специальной военной операции

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вокальный ансамбль "Курсантское братство" Военного университета имени Александра Невского Минобороны РФ забрал главный приз Всероссийского фестиваля народного творчества воинов ВС РФ, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша-2023", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Победителями в номинациях стали: "Лучший вокально-инструментальный ансамбль" - "Золотые погоны" (Двенадцатое главное управление Министерства обороны Российской Федерации), "Лучший вокальный ансамбль" - "Курсантское братство" (Военный университет имени князя Александра Невского Министерства Обороны Российской Федерации), "Авторская песня" - Никита Петров (Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации) и "Лучшее исполнение песен профессиональных авторов" - Сергей Савин (Федеральная служба исполнения наказаний).

На церемонии награждения также были вручены: "Приз зрительских симпатий" - ВИА "Наследие" (Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина), "Приз за лучшее исполнение песни, посвященной героям СВО" - Никите Петрову (Войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации).

В этом году фестиваль посвящен военнослужащим-участникам специальной военной операции. В пятницу в Центральном Доме Российской Армии состоялся финал XVIII Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша". В финале выступили коллективы из разных регионов России, которые представили не только Министерство обороны, но и другие силовые структуры - МЧС, Таможенную службу, ФСИН и Следственный комитет.

"Нынешний фестиваль "Катюша" показал, что в российской военной культуре начался новый этап развития. Его героями становятся наши солдаты и офицеры, которые защищают наше Отечество в ходе специальной военной операции. В их честь слагают песни, пишут стихи и рассказы, снимают фильмы. События СВО уже являются лейтмотивом "Катюши", репертуар ее участников существенно изменился, особенно в номинации "Авторская песня", - сказала в ходе открытия финала режиссер фестиваля, художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова.

Всероссийский фестиваль народного творчества воинов Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша" является старейшим фестивалем Минобороны России и проводится уже 18 лет, его организаторами выступают Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил РФ, департамент культуры министерства обороны Российской Федерации и Центральный Дом Российской Армии имени М. В.Фрунзе.