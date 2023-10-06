Минобороны РФ сообщило о проведении в Сирии двух гуманитарных акций

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии выдали 5,4 тонны продовольствия

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии за прошедшие сутки провели две гуманитарные акции, выдано в общей сложности 5,4 тонны продовольствия. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Маарет-эль-Артик провинции Алеппо и Джаддаль провинции Дераа, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,4 тонны", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По его словам, авиация и беспилотники проамериканской антитеррористической коалиции за минувшие сутки пять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные авиамагистрали. Он добавил, что за сутки было зафиксировано два нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.