МО РФ сообщило о гибели сирийского военного в результате обстрелов боевиков

Еще двое пострадали

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Один военнослужащий армии Сирии погиб, еще два получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков за прошедшие сутки. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела боевиками незаконных вооруженных формирований <...> сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Хирбат-аль-Хизато погиб один сирийский военнослужащий", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По его словам, еще двое военнослужащих пострадали в районе Кара-Джагес провинции Латакия в результате обстрела боевиками из гранатометов.