6 октября, 20:49,
обновлено 6 октября, 20:57
Военная операция на Украине

МО РФ: средства ПВО малого ракетного катера ЧФ уничтожили украинский беспилотник у Крыма

Как уточнили в ведомстве, это произошло в 10 км от полуострова

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать беспилотниками объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от Крыма. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"6 октября около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система противовоздушной обороны отразила в городе воздушную атаку со стороны моря. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
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