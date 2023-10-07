Российские военные доставили 3 тонны гуманитарной помощи в Эль-Маль в Сирии

В рамках гуманитарной акции начальник медицинской службы группировки войск "Дамаск" также провел осмотр местного населения, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей населенного пункта Эль-Маль в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике провели гуманитарную акцию в населенном пункте Эль-Маль сирийской провинции Дераа. Российскими военнослужащими было выдано 300 продовольственных наборов общей массой около 3 тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания, таких как мука, рис, чай, сахар и растительное масло. Кроме того, в рамках гуманитарной акции начальник медицинской службы группировки войск "Дамаск" провел осмотр местного населения.

"Гражданам были даны рекомендации по лечению и необходимые медикаменты. Местные государственные и муниципальные власти выразили благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь", - отметили в военном ведомстве.

Всего, по информации министерства обороны, за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев было проведено около 3 600 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлено и распределено свыше 7 578 тонн продовольствия, воды и предметов первой необходимости.